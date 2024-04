Resultatet tilsvarer 82,67 milliarder norske kroner. I en børsmelding viser Equinor selv til lavere gasspriser som en del av årsaken til nedgangen.

Driftsresultatet er en nedgang fra samme periode i fjor, hvor olje- og energiselskapet fikk et justert driftsresultat på 12 milliarder dollar, tilsvarende cirka 132 milliarder kroner.

Analytikerne hadde på forhånd ventet et justert driftsresultat før skatt på 7,2 milliarder dollar, ifølge E24.

– God drift i alle deler av virksomheten bidro til solide finansielle resultater. Produksjonen på norsk sokkel var høy, og den internasjonale porteføljen bidro med solid produksjonsvekst. Vi fortsetter med betydelig kapitaldistribusjon og forventer å levere en samlet distribusjon på 14 milliarder dollar i 2024, sier Equinor-sjef Anders Opedal.

Tilbakekjøp av aksjer

Også resultatet etter skatt, som endte på 2,57 milliarder dollar, ble en nedgang – fra 3,5 milliarder dollar i samme periode i fjor. Også selve resultatet gikk ned i denne perioden, fra 4,97 milliarder dollar til 2,67 milliarder dollar.

– Vi fortsetter å være en sikker og pålitelig leverandør av energi til Europa. På norsk sokkel ble Eirin-prosjektet godkjent, og Sleipner- og Gudrun-feltene drives nå delvis med kraft fra land. Dette bidrar til lavere kostnader og utslipp fra produksjonen, sier Opedal.

Equinor-styret har besluttet et ordinært kontantutbytte på 0,35 dollar per aksje for første kvartal i tillegg til et ekstraordinært utbytte på 0,35 per aksje. Kontantutbyttet i norske kroner per aksje vil bli kommunisert 23. august, varsler Equinor.

De varsler samtidig at de vil starte andre transje av tilbakekjøpsprogrammet for aksjer for 2024 på inntil 1,6 milliarder dollar, tilsvarende 17,5 milliarder kroner. Transjen vil avsluttes senest 22. juli.

Økt kapasitet

Equinor produserte 2,164 oljeekvivalenter per dag i første kvartal, noe som er en økning fra 2,130 per dag i samme periode i fjor. De viser til økt kapasitet på Johan Sverdrup-feltet i tillegg til en opptrapping av produksjonen på Breidablikk-feltet.

I løpet av årets tre første måneder produserte selskapet 774 GWh fornybar energi, noe som er en økning på 48 prosent fra samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig landbasert vind- og solanlegg i Brasil.

– Vi fortsetter satsingen på lønnsom vekst innen fornybar energi. I kvartalet sikret vi betydelig bedre betingelser for havvindprosjektet Empire Wind 1 i USA og startet kommersiell produksjon fra Mendubim-solparkene i Brasil, sier Opedal.