1. mai på Youngstorget

Det er 1. mai i dag, noe som markeres over hele landet. I Oslo holder LO-leder Peggy Hessen hovedtalen på Youngstorget kl. 11.45. Toget starter klokken 12.45.

Støre i Østfold 1. mai

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) tar i dag turen til Torsnes i Fredrikstad, Sarpsborg og Moss. Statsministeren skal holde hovedtalen i Folkets Hus på Torsnes.

Handala seiler fra Oslo med kurs mot Gaza

Båten Handala fra organisasjonen Ship to Gaza seiler i dag fra Oslo mot Gaza, «for å bryte den folkerettsstridige blokaden – og som en protest mot det pågående folkemordet palestinerne er utsatt for», som organisasjonen skriver. Før båten seiler blir det konserter med blant andre rapgruppen Gatas Parlament.

20 år siden siste EU-utvidelse

Det er i dag 20 år siden EU fikk ti nye medlemmer: Kypros, Estland, Latvia, Litauen, Malta, Polen Slovakia, Slovenia, Tsjekkia og Ungarn.

3. runde i NM i fotball for menn

1. mai spilles 16 kamper i NM i fotball for menn. Blant kampene er Bodø/Glimt – Lillestrøm, Fredrikstad – Rosenborg, Levanger – Brann, Sogndal – KFUM Oslo, Hødd – Molde, Sandnes Ulf – Odd, Strømsgodset – Kristiansund og Vålerenga – Tromsø.

Mesterligaen i fotball for menn

Borussia Dortmund (Tyskland), med norske Julian Ryerson i troppen, møter Paris Saint-Germain (Frankrike) i den første av sine to kamper i semifinalen i Mesterligaen. Neste kamp går i Paris, slik at lagene for hver sin kamp på hjemmebane. I den andre semifinalen, som ble spilt tirsdag, spilte Bayern München (Tyskland) og Real Madrid (Spania) 2–2.