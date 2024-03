Innstillingen fra kontrollkomiteen gir sterk kritikk til Erna Solberg (H) og kritikk til både Tonje Brenna (Ap) og Anniken Huitfeldt (Ap).

Anette Trettebergstuen (Ap), Ola Borten Moe (Sp) og Jan Christian Vestre (Ap) går klar av kritikk, men de to førstnevnte får merknader.

Usikkerhetsmomentet har vært Brenna. Høyre og Fremskrittspartiet spilte tidlig inn at de ønsket å gi henne sterk kritikk. Det har Kristelig Folkeparti og Miljøpartiet De Grønne sluttet seg til, men disse fire er langt fra et flertall på Stortinget. SV og Venstre uttalte mandag at de vil sikre flertall for "kritikk" istedenfor "sterk kritikk" sammen med regjeringspartiene Ap og Sp.

Rødt står på kritikk

Rødts Seher Aydar bekrefter også at hennes parti sikrer flertall for "kritikk".

- Standpunktet vårt om kritikk mot Brenna står fast fordi sakens kjerne er den samme og fordi vi mener at saken til Solberg er i særklasse, som er grunnen til at hun er den eneste som får sterk kritikk av oss, sier hun til NTB.

Hele grunnen til at Brennas sak har vært et usikkerhetsmoment, er at det viste seg at ikke alle kort var lagt på bordet da innstillingen ble lagt fram.

Ble kjent etter innstillingen

Kontroll- og konstitusjonskomiteen har innstilt på at Brenna skal få kritikk for at hun i sin tid som kunnskapsminister var inhabil i tildelingen av støtte til tre organisasjoner, samt utnevnelsen av Frode Elgesem.

Kort tid før innstillingen ble offentliggjort 28. februar, ble komiteen kjent med at Ap-nestlederen allerede våren 2022 skal ha fått kjennskap til at millioner regjeringen delte ut, også kom Utøya AS til gode. I styret for Utøya AS sitter Brennas ekssamboer, som hun har to barn med. Også to av hennes venninner sitter i styret.

To regjeringer får kritikk

Ved siden av den konkrete kritikken mot tre nåværende og tidligere statsråder, kommer Stortinget til å rette kritikk mot både regjeringen Solberg og regjeringen Støre for mangelfulle rutiner for å hindre habilitetsbrudd. Regjeringen kommer også til å bli bedt om å gjennomføre en rekke endringer i dagens regler og rutiner.

Et mindretall bestående av Høyre, Frp og Venstre kommer til å stemme for sterk kritikk av Anniken Huitfeldt. Ulike konstellasjoner bestående av SV, Rødt og MDG kommer også til å stemme for andre endringer av innstillingen som går inn for skjerpede regler når det kommer til aksjeeierskap, oversikt over økonomiske interesser og krav om oversikt over familiens interesser.