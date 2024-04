Ifølge politiet var det to trusler som gjorde at politiet stengte ned Norges nasjonalforsamling. Den ene skal ha vært en bombetrussel.

Aftenposten får opplyst at dette er en av truslene.

«Noen av dere er greie. Ikke gå til Stortinget klokken 10 i morgen».

Meldingen ble lagt ut klokken 16:04 tirsdag på diskusjonsforumet 4chan.

På spørsmål om det var Stortinget som fanget opp meldingen fra 4chan, svarer sikkerhetssjef ved Stortinget Pål Munck, «ja».

– Det var vi som videresendte meldingen til politiet, sier han til Aftenposten.

Mottok to trusler

Innsatsleder Svend Bjelland sier til pressen at det var i går ettermiddag at Stortinget mottok en epost med en trussel.

– Den ble ikke vurdert å være reell. Men så har det i etterkant kommet en ny trussel. Om det er en sammenheng, vet vi ikke, sier han.

De har tatt høyde for at det ikke er sammenheng mellom de to truslene.

Den nye trusselen ble plukket opp av Stortinget onsdag, som ga beskjed videre til politiet. De fikk beskjed om trusselen litt før klokken 10.

– Politiet kunne ikke ta sjansen på at dette var bare tull, sier innsatslederen.

Dette er 4chan

Meldingen ble postet på et norskspråklig underforum på 4chan. Forumet har vært aktivt i mange år.

Det er til enhver tid en mindre gruppe brukere som poster der. Alle som poster på 4chan er anonyme, med mindre en bruker selv velger å poste med et egenlaget brukernavn. Innholdet er gjerne det som omtales som «drittposting».

Det handler om å være drøy og ekstrem. I det aktuelle forumet betyr dette ofte tvilsomt kvinnesyn og rasisme. Det er ofte lag på lag med ironi, slik at ingen vet om den som skriver egentlig mener det som skrives.