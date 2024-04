Åpningsdagen 20. april falt på den uoffisielle feiringen for cannabiskultur. Fenomenet er bedre kjent i USA og skrives på amerikansk måte, altså 4/20.

Utenfor cannabiskafeen ropte folk «happy 420», ifølge Dagbladet. Flere medier skriver at flere hundre personer møtte opp.

Mikalsen, som er leder for Alliansen av rettighetsorientert ruspolitikk (AROD), sier til VG at han åpnet kafeen og selger hasj og marihuana for å skape debatt om ruspolitikken. Cannabis – hasj og marihuana – er et ulovlig rusmiddel i Norge.

– Veldig positivt. Det ser ikke ut til å ta slutt, sa Mikalsen om oppmøtet.

Litt over klokken 11 skrev flere medier at politiet hadde ankommet stedet og stengt kafeen. TV 2s reporter på stedet fortalte at politiet ba folk trekke ut av lokalet.

Politiets innsatsleder Steinar Bjerke sier til Avisa Oslo at kafédriveren ble avhørt på stedet og blir anmeldt.

– Det vil bli opprettet en straffesak, og det blir opp til påtaleansvarlig hva som skjer videre, sier han.

Mikalsen sier til Dagbladet at han solgte cannabis for rundt 50.000 kroner før kafeen ble stengt ned, og at pengene er beslaglagt. Han sier videre at han planlegger «et etterfølgende rettsløp».

Tidligere har Mikalsen arrangert fire sivile ulydighetsaksjoner. Han har blant annet delt ut cannabis på Karl Johan, skriver VG.