Politiet opplyser at mannen er siktet for uforsiktig omgang med skytevåpen. Ifølge vitner ble det avfyrt et skudd fra en privat adresse.

– Han er pågrepet og skal avhøres slik at vi får høre hans forklaring, sier operasjonsleder i Agder politidistrikt Miriam Stausland til NTB.

Avhøret vil trolig ikke finne sted før søndag.

Stausland forteller at de fikk melding fra vitner som mener de har observert våpen og hørt skudd. I mannens leilighet ble det også tatt beslag i flere våpen, men operasjonslederen ønsker ikke gå nærmere inn på hva slags våpen det er snakk om, eller antall.

Hun sier selve pågripelsen forløp uten dramatikk.

Politiet meldte om hendelsen klokken 1.09. Ingen personer ble skadd i hendelsen.