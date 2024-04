– Vi er veldig fornøyde med at Marie Beate takket ja til stillingen som ny direktør for Jernbanemuseet. Museet er et folkekjært tilbud og har en viktig rolle med å formidle den historiske utviklingen som har skjedd på norsk jernbane, sier assisterende jernbanedirektør Marit Rønning.

Brumunddølen har i tillegg til Prøysenhuset jobbet som prosjektleder for VM og verdenscup i skiskyting i Holmenkollen.

– Jeg ser veldig fram til å ta fatt på denne oppgaven og bli bedre kjent de ansatte og museet, sier Rise.

Rise tiltrer stillingen 5. august.