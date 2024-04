– Dyrehelsen vi har her i Norge er meget god, men den er ingen selvfølge. At vi oppnår og holder ved like det høye nivået er takket være målrettet arbeid og god samhandling mellom norske myndigheter, husdyrnæringene og forsknings- og forvaltningsstøtteinstitusjoner, forklarer avdelingsdirektør for dyrehelse, dyrevelferd og mattrygghet ved Veterinærinstituttet, Merete Hofshagen.

Dyrehelserapporten for 2023 er den femte i rekken. Den viser at det står bra til med norske dyr, til tross for enkelte sykdomsutbrudd av listeførte sykdommer.

Et utbrudd med fugleinfluensa tok livet av minst 24.000 krykkjer i Troms og Finnmark.

– Vi har hatt flere utbrudd av fugleinfluensa i løpet av de siste årene, og vi ser at tilstedeværelsen av viruset tiltar. Og selv om fugleinfluensa hovedsakelig er en fuglesykdom, ser man økt smitte fra fugler til pattedyr på verdensbasis, sier Hofshagen.

Mattilsynets administrerende direktør, Ingunn Midttun Godal, ber dem som jobber med dyr være oppmerksomme på en endring i smitterisikoen.

– Vi ser at risikobildet har endret seg de siste årene. Det er viktig at alle som jobber med dyr har oppdatert kunnskap om at risikobildet er i endring og at dette tas hensyn til i de daglige smittevernrutinene, slik at vi kan hindre utbrudd av alvorlig smittsom dyresykdom også i årene fremover, sier Midttun Godal.