Gaza-demonstranter pågrepet i New York

Politiet har pågrepet 30-40 propalestinske demonstranter ved Columbia-universitetet i New York. Universitetet ber politiet være til stede i flere uker.

TV-bilder viser at politifolk med hjelmer og skjold tar seg inn på universitetet, som ligger på øvre Manhattan. Snaut to timer senere kom kunngjøringen om at administrasjonsbygningen Hamilton Hall, som ble okkupert tidligere på dagen, var tømt. Ifølge AP er mellom 30 og 40 demonstranter fjernet fra bygget.

Unntakstilstand i deler av Ecuador

Ecuadors president Daniel Noboa har erklært unntakstilstand i fem provinser ved kysten av landet. Grunnen oppgis å være interne væpnede konflikter.

Noboa ble innsatt i november, etter å ha lovet å snu en utvikling som har ført med seg drap og annen kriminalitet. Unntakstilstanden gjelder provinsene El Oro, Guayas, Los Rios, Manabi og Santa Elena – og i 60 dager.

Over 50 skadd i kollisjon i Los Angeles

55 personer ble skadd, to av dem alvorlig, da en bybane og en buss kolliderte i den amerikanske storbyen Los Angeles. Ulykken skjedde langs Exposition Boulevard, nær University of Southern California og Natural History Museum, ifølge brannvesenet i Los Angeles.

Ifølge talsperson Dave Sotero i LA Metro krysset bussen sporet til linje E på byens metrotjeneste.

Georgisk politiker skal ha blitt banket opp

Levan Khabeishvili, som leder Georgias største opposisjonsparti, får helsehjelp etter at han ifølge partiet sitt ble banket opp i forbindelse med en demonstrasjon mot et omstridt lovforslag.

Bilder i georgiske medier viser ifølge nyhetsbyrået Reuters Khabeishvili med blod i ansiktet og et blått øye.

Måling: Biden leder med 1 prosentpoeng

President Joe Biden får en oppslutning på 40 prosent blant registrerte amerikanske velgere, ifølge Ipsos' måling for Reuters. Donald Trump ligger på 39 prosent.

Differensen på 1 prosentpoeng er imidlertid innenfor feilmarginen på 3 prosentpoeng, påpeker nyhetsbyrået. Hvis personer som ikke er registrert som velgere tas med, har Trump en ledelse på 2 prosentpoeng. De som allerede har registrert seg, vil med større sannsynlighet stemme ved valget i november, ifølge Reuters.

Guvernør: Tre drept i russisk angrep

Tre personer er drept og ytterligere tre skadd i et russisk rakettangrep mot den sørlige ukrainske havnebyen Odesa, opplyser guvernøren i området.

Ifølge guvernør Oleh Kiper har angrepet gjort skade på sivil infrastruktur.

Oppgjøret for 6000 lektorer til mekling

Akademikerne brøt forhandlingene i kommunesektoren i natt, omkring fire timer etter fristen ved midnatt. Akademikerne melder at det har vært krevende forhandlinger og mener KS har vist liten vilje til å komme dem i møte.

Akademikerne forhandler lønn sentralt for omkring 6000 lektorer. Oppgjøret går nå til mekling med frist 23. mai klokken 24.

Brudd i tarifforhandlingene i Oslo – kan bli streik

I natt ble det brudd i tarifforhandlingene mellom Oslo kommune og de fire forhandlingssammenslutningene LO Kommune Oslo, Unio, Akademikerne og YS.

Oslo kommune er et eget tariffområde. Oppgjøret går nå til mekling. Dersom partene ikke blir enige innen 23. mai klokken 24, blir det streik i Oslo kommune fra arbeidsdagens begynnelse dagen etter.

Politiet stanset flere «streetmeets» på Østlandet

Politiet stanset i sent i går kveld flere såkalte streetmeets, der det arrangeres kappkjøring. Ved midnatt hadde politiet stoppet dette i Follo, Vestby og på E6 ved Støkken i Vestby, skriver VG. På sistnevnte ble all trafikk stoppet av kappkjørerne.

Tidligere på dagen opplyste politiet at de hadde stanset rundt 25 svenske biler på Svinesund, biler som de mistenkte var på vei til et såkalt streetmeet i Norge. I løpet av natten ble det rapportert om «streetmeets» i Jessheim og på Ullensaker.

Mye bråk i Bø natt til 1. mai

Politiet ba i natt foreldre om å følge opp barna etter at det var mange berusede mindreårige ungdommer i Bø sentrum i Telemark. Det var også svært mange biler samlet.

To biler ble bortvist fra området – en på grunn av høy musikk og den andre etter råkjøring på en parkeringsplass med mye folk. Politiet forteller også at en mann i 20-årene ble skallet ned og at en annen mann i 20-årene mistenkes for forholdet.