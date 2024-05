– Jeg tar ikke gjenvalg nå, sier han til TV 2.

Hagen fylte 80 år mandag, men er fremdeles aktiv i politikken som stortingsrepresentant for Oppland.

Han var Fremskrittspartiets leder fra 1978 til 2006, og satt på Stortinget mellom 1981 og 2009 før han i 2021 ble valgt inn igjen.

Ved neste stortingsvalg i 2025 kommer ikke Hagen til å stille som stortingskandidat, men til TV 2 forteller han at han ikke har noen garantier for valget som kommer etter, altså i 2029.

Nåværende Frp-leder Sylvi Listhaug takker Hagen for innsatsen han har lagt ned i løpet av sine mange tiår i politikken.

– Carl har alltid vært forut for sin tid. Hadde norske politikere lyttet mer til Carl på 70- og 80-tallet, hadde Norge vært et enda bedre land i dag. Carl er og har alltid vært et stort forbilde for oss i Fremskrittspartiet, sier Listhaug til NTB.