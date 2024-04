Det har vært store begrensninger for større skip som skal inn og ut av Baltimore etter at et konteinerskip uten styring krasjet inn i Francis Scott-Key-broen som kollapset og sperret innseilingen.

Seks veiarbeidere som jobbet på broen, døde i ulykken 26. mars.

Baltimore er den største havnen for biltransport i USA, og ett av skipene som denne uken kom seg ut er nettopp et biltransportskip fra norsk-svenske Wallenius Wilhelmsen.

– Vi jobber for å finne en balanse mellom å opprettholde midlertidig adgang og opprettholde den kommersielle virksomheten og å gjennomføre tiltakene som er nødvendig for å åpne skipsleia permanent, sier David O'Connell i den amerikanske kystvakten.

Hovedløpet inn og ut av havnen skal etter planen gjenåpnes i slutten av mai.