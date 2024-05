I det partiet kaller «en offensiv redningsplan for naturen,» tar MDG også til orde for å heve straffenivået for naturkriminalitet. Planen ble vedtatt av landsmøtet til Miljøpartiet De Grønne i helga.

Det beste og billigste vernet mot ekstremvær og økte klimautslipp er intakt natur, ifølge MDG-leder Arild Hermstad. Han retter kraftig kritikk mot den sittende og tidligere regjeringen for angivelig å ha drevet rovdrift på naturen og gitt tillatelse til etablering av «enorme hyttefelt» i fjellområder, oppdrettsanlegg i fjordene og kjøpesentre på matjord.

MDG vil også ha ny politikk mot det de kaller hverdagskriminalitet mot naturen. Økte bøter for lovbrudd i strandsonen er ett av tiltakene.