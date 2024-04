– Byrådet gjennomfører en oppgavegjennomgang der målet er å snu hver stein og sørge for at vi får frigjort økonomisk handlingsrom for å møte utfordringene vi står i, sier finansbyråd Eivind Nævdal-Bolstad (H) til Bergens Tidende.

Målet er å prioritere eldreomsorg, skole og bergenseres privatøkonomi. Bolstad sier at en vurdering skal være ferdig i midten av juni.

Byrådet har myndighet til å organisere virksomheter som de ønsker, og for eksempel slå sammen Byarkitekten med etat for plan og bygg, uten at bystyret behandler dette.

Men om det ønsker å legge ned Byarkitekten og flytte over oppgaver og ansvar til byrådsavdelingen, må det fremme en sak for bystyret.