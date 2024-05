– Det er viktig at vi får driften på Nordkapplatået over i ordnede former. Ikke minst parkeringsforholdene. Det kan en slik tillatelse bidra til, sier Sirin Figenschou Høyen i Nordkapp Høyre til NRK.

Saken skal til endelig behandling i kommunestyret 23. mai.

Striden om Nordkapp har skapt vondt blod i lokalsamfunnet i årevis. Scandic har blitt politianmeldt for å bryte loven og lure turistene når de krever avgift.

Tirsdag ble søknaden til Scandic behandlet i formannskapet, og forslaget ble vedtatt med de fire stemmene fra Arbeiderpartiet og Høyre.

SV ville sende vedtaket tilbake til kommunedirektøren fordi de mente saksbehandlingen har vært mangelfull og gjort på feil grunnlag.