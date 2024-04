Selv om fornybarprosenten er lav, er den nesten tredoblet siden 2018, da selskapet byttet navn fra Statoil til Equinor.

Det er oljeekspert Arne Ingar Svendby som har regnet ut hvor mye konsernet bidrar med av fornybar kraft. Han har hentet ut tall fra pressemeldinger og gjort et enkelt regnestykke, skriver avisa.

Mens energi fra olje og gass oppgis i oljeekvivalenter, blir fornybar energi oppgitt i terawatt-timer. For å kunne sammenligne de to størrelsene har Svendby regnet oljeekvivalenter om til terawatt-timer, ved hjelp av en modell fra Oljedirektoratet.

Han fant at Equinors ferske kvartalsrapport viser en produksjon på 336 terawatt-timer energi fra olje og gass, og bare 0,774 terawatt-timer fra fornybar energi. Dermed blir fornybarprosenten på 0,23 for første kvartal.

– Dette er en tragisk og latterlig lav fornybarprosent. Det viser at Equinor er like oljesvart som det Statoil var, mener Greenpeace-leder Frode Pleym.

Pressetalsmann Magnus Frantzen Eidsvold for fornybar energi i Equinor skriver til avisa at også de er utålmodige i møte med klimautfordringen.

– Fornybarproduksjonen er fremdeles lav, samtidig så øker den med 35 prosent fra første kvartal i fjor til første kvartal i år, påpeker Eidsvold.

Han sier at Equinor ser ut til å kunne få en økning på 50 prosent fornybar energi i år sammenlignet med året før. Det betyr at konsernet kan ende på en fornybarandel på 0,23 prosent for hele 2024.