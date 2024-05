Farouk Abdulhak er den eneste mistenkte for drapet og oppholder seg angivelig seg i houthi-kontrollerte områder i Jemen. I forbindelse med utlevering av en drapsmistenkt, kom det fram at UD hadde snakket med houthiene.

Da Martines far henvendte seg til departementet for å få vite hva som ble sagt, svarte en underdirektør at «det medfører ikke riktighet at Martine-saken ble tatt opp i samtalene», melder NRK.

– Til min forskrekkelse fikk jeg bekreftet at UD hadde møtt dem, men ikke tatt opp Martine-saken, sier Odd Petter Magnussen til kanalen.

I årevis har han oppfordret norske myndigheter til å opprette dialog med militsen, med mål om å få til en utlevering av den drapssiktede Abdulhak til Storbritannia. Ifølge Magnussen har UD sagt til ham at de ikke har kunnet forholde seg til en «milits som denne».

Departementet svarer ikke på hva som er årsaken til hvorfor drapssaken ikke er blitt tatt opp i samtalene. På spørsmål fra NRK om de nå vil ta saken opp med kontaktene sine i houthi-bevegelsen, skriver kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes følgende i en epost:

«Norske utenriksministre har gjentatte ganger tatt opp saken med jemenittiske utenriksministre, men Norge har ingen selvstendig rolle eller ansvar i spørsmålet om utlevering av en jemenittisk borger fra Jemen til Storbritannia. Hvis Storbritannia mener det ville være nyttig, tar vi dette gjerne opp med houthi-bevegelsen.»