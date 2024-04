Skytefeltet tilhører Forsvaret, skriver Adressa.

– Det er ikke bare å gå inn på området, i og med at det ligger miner der. Vi observerer nå på avstand og har rekvirert et helikopter, sier operatør Fred Mælen ved 110-sentralen til avisa.

I tillegg bistår brannvesenet i Trondheim med drone.

Mælen følger situasjonen på skytefeltet fra sentralen via et kamera og opplyser at det per nå ikke er fare for at brannen sprer seg.

– Det har vært åpne flammer, men nå virker det som om det bare er røyk, forklarer operatøren.