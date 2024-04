– Vi skal investere tungt for å sikre Norge. Vi gjør det for å bevare freden og sikre folks trygghet, sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) da han presenterte langtidsplanen for Forsvaret fredag.

Når regjeringen behandlet statsbudsjettet for i fjor, ble det vedtatt at 91 milliarder kroner skulle gå til forsvar. Når langtidsplanen, som strekker seg over tolv år, er gjennomført, legger regjeringen til at grunn av det skal brukes 166 milliarder kroner på forsvar.

– Det er en kraftfull satsing. Sammenligner vi med budsjettet for i år, øker vi forsvarsbudsjettet med om lag 83 prosent, forklarte Vedum.