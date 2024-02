De siste tre månedene har det vært en økning på 30 prosent i antall inkassosaker hos inkassoselskapet Fair Collection, målt mot samme periode for ett år siden.

– Tempoet i husholdningenes gjeldsopptak har falt jevnt over tid. Samtidig øker misligholdet kraftig, og antallet inkassosaker stiger markant. Disse to effektene følger trenden vi så gjennom 2023 hvor presset økte kraftig på husholdningene. Våre prognoser viser at misligholdsveksten vil være sterk også gjennom 2024, sier administrerende direktør Christian Aandalen i Fair Collection.

Selskapet står for omtrent én av ti inkassosaker i Norge. Tøffere økonomiske tider har gjort at mange sliter med å betale selv de vanligste regningene.

– Kjøpekraften til husholdningene er kraftig redusert som følge av høy prisvekst over tid, rentetopp og svak krone. Det gjør at stadig flere husholdninger må prioritere hardere. Dette har gitt tydelig utslag ved at en større andel av vanlige krav som mobiltelefoni og strøm går til inkasso, sier Aandalen.