– Temperaturene skal stige en del i sør, og det kan komme temperaturer opp i 20 grader, sier statsmeteorolog Marit Berger til NTB.

Høytrykk og lavtrykk skal bytte plass etter at kald luft fra nord har preget temperaturene i Sør-Norge de siste dagene. Månedsskiftet til mai i neste uke vil kunne by på nær sommer-temperaturer flere steder i landet.

Det er ikke sikkert man når 20 grader, men den varme luften fra sør vil definitivt kunne føre til en mild start på mai måned, ifølge meteorologen.

– Værmessig er det generelt en litt ustabil periode med mye skiftende vær, skyer og muligheter for byger innimellom, sier Berger.

Skogbrannfare

Når vinteren har sluppet taket, snøen har smeltet og gammelt gress titter fram, blir det gjerne fare for brann i skog, gress og lyng. Meteorologene har for tiden ute et gult farevarsel som advarer folk om at vegetasjonen kan lett antennes. Farevarselet ble sendt ut mandag denne uka.

I forrige uke trådte også det generelle bålforbudet i kraft, minner meteorologen om.

– Man bør passe på når man skal grille, det er lurt å gjøre det på et sted hvor det er lagt til rette for det, sier hun.

Ellers er pollensesongen for lengst i gang, og ifølge pollenvarselet fra Astma- og allergiforbundet ligger nå bjørkepollen på et moderat nivå i Østlandet. I resten av Sør-Norge er nivået på et beskjedent nivå.

Også litt varmere i nord

Ellers er det ventet noe nedbør enkelte steder i Sør-Norge de neste dagene. Nedbøren kan komme som sludd og snø i høyden, men denne snøen er ikke ventet å bli liggende lenge. Men innover mot helgen vil været bli av det mer tørre slaget.

Samtidig skal temperaturene også stige noe i nord, men her vil det fremdeles holde seg kjølig enkelte steder.

– Det er ikke ventet mye nedbør i Nordland. Lenger nord i indre strøk vil det være større sannsynlighet for nedbør, sier Berger.