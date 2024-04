– Jeg ønsker å fokusere på Oslo-politikk. Og jeg er født og oppvokst i Oslo og brenner veldig for å få gode Oslo-saker på Stortinget, sier Stenersen til NTB.

Stenersen lanserte sitt kandidatur før Frp-veteranen Tor Mikkel Wara meldte at han ønsker å stille til valg for hovedstaden. Deretter kom også FpU-leder Simen Velle på banen og ga beskjed at han ville stille til andreplassen i Oslo, selv om han i dag bor i Akershus.

På spørsmål om det er aktuelt å stille, selv om hun ikke får en antatt sikker plass på lista, svarer Stenersen sier det er opp til Oslo Frp å bestemme og til slutt velgerne.

Stenersen peker på ungdoms- og gjengkriminalitet, samferdsel og kvinnehelse som viktige temaer hun ønsker å jobbe for på Stortinget.

– Tenker du det er viktig at Frp får inn en kvinne inn fra Oslo?

– Jeg syns det er veldig hyggelig at jeg blir pekt på. Det setter jeg veldig stor pris på, og jeg stiller meg til disposisjon, sier Stenersen.

– Men er du redd for at det skal bli for mye guttastemning i partiet?

– Jeg er glad for å bli pekt på, og jeg setter veldig stor pris på det, så jeg stiller meg til disposisjon, gjentar hun.