– Det er jo sånn at det topper seg nå. Bjørkesesongen har startet, og været er fint. Da ligger det til rette for at det blir mye pollen, sier seniorforsker i NAAF til TV 2.

Ekstrem spredning er det høyeste nivået i NAAFs nasjonale pollenvarsling. Det vil også være kraftig spredning i resten av Sør-Norge.

Ramsfjord oppfordrer alle pollenallergikere til å forberede seg godt på spredningen, og har en klar oppfordring til de som sliter.

– Jeg er pollenvarsler, så jeg vil at folk benytter seg av varslingene våre til å justere medisineringen sin, og hvor de oppholder seg, sier Ramsfjord.