Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) bekrefter overfor NRK at Norge ikke lenger deltar på møtene, men at vi fortsatt kan stille oss bak erklæringer derfra.

– På et møte med Marshalløyene i mars fikk vi beskjed om at vi ikke lenger blir invitert. Årsaken som ble oppgitt, var at Norge fortsatt er en betydelig olje- og gassprodusent, og at vi ikke har sluttet oss til erklæringer fra koalisjonen siden 2021, sier Eriksen.

Kirkens Nødhjelp kaller situasjonen for pinlig, mens Natur og ungdom mener det viser at ingen kjøper det de kaller Norges klimabløff lenger.

– Verden ser at Norge ikke har en troverdig og ambisiøs plan for omstillingen vi må igjennom. Norge må få på plass en utfasingsplan for oljeindustrien, slik klimautvalget 2050 peker på, sier organisasjonens leder Gytis Blaževičius til NTB.

Norge var med å starte koalisjonen i 2015 sammen med EU og Marshalløyene. Det skjedde i oppkjøringen til Parisavtalen.

Eriksen forsvarer Norges politikk og mener den foregår i nært samarbeid med EU og våre naboland.

– Vi leverer til det europeiske energisystemet som er i stor omstilling, som stemmer godt overens med det vi prøver å gjøre også i klimapolitikken. Som handler om å kutte utslipp og skape nye jobber, sier han.