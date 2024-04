Kultur- og likestillingsministeren får Mannsutvalgets rapport

Utvalget har gått gjennom likestillingsutfordringer som rammer gutter og menn på ulike områder. Det gjelder familieliv, utdanning, arbeidsliv, fritid, helse, vold og utenforskap. De foreslår 35 tiltak til et mer likestilt samfunn.

Daværende kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) satte ned utvalget i august 2022. Da hadde det gått 31 år siden det såkalte mannsrolleutvalget ved Jens Stoltenberg la fram sin sluttrapport. Onsdag mottar Trettebergstuens etterfølger Lubna Jaffery (Ap) rapporten.

Blinken til Kina

USAs utenriksminister Antony Blinken innleder et tre dager langt besøk til Kina der han skal drøfte en rekke saker med kinesisk ledelse. Landets støtte til Russland blir et av temaene under besøket, som er Blinkens andre på mindre enn et år. det ses som et signal på at friksjonen mellom USA og Kina er i ferd med å dempes, etter noen vanskelige år som begynte da Donald Trump var president.

President Joe Biden har tatt til orde for økt stabilitet i forholdet, men har også sørget for å holde presset oppe.

USAs høyesterett vurderer abortlov

Mindre enn to år etter at USAs høyesterett opphevet den nasjonale retten til selvbestemt abort skal den samme domstolen behandle en sak som dreier seg om det nærmest totale forbudet mot abort i Idaho.

Tvisten dreier seg om forholdet mellom delstatens nesten totale forbud mot abort og en føderal lov som krever at Medicare-deltakende sykehus skal gi nødvendig stabiliserende behandling, inkludert akutt abortbehandling, til en mor hvis helse er i alvorlig fare.

Andre runde i fotballcupen for herrer

Det spilles flere kamper i den andre runden av NM i fotball onsdag. Regjerende mester Brann møter Askøy borte, mens Rosenborg tar turen ned til Jessheim for å møte Ull/Kisa.

Dette er kampene med eliteserielag: Askøy – Brann, Elverum – HamKam, Fløya – Tromsø, Frigg – KFUM Oslo, Junkeren – Bodø/Glimt, Pors – Odd, Strindheim – Molde, Torvastad – Viking, Træff – Kristiansund, Ullensaker/Kisa – Rosenborg, Jerv – Strømsgodset, Strømmen – Lillestrøm.

Langrennslandslagene presenteres

Norges Skiforbund presenterer langrennslandslagene for sesongen 2024/25 på Holmenkollen Scandic Park i Oslo. På herresiden har Johannes Høsflot Klæbo allerede bekreftet at han blir en del av landslaget. Det har også den kvinnelige sprintstjernen Kristine Stavås Skistad gjort.

Ifølge opplysninger som NTB sitter med, blir herrens sprint- og allroundlandslag slått sammen til én gruppe kommende sesong, slik kvinnene allerede har operert i flere år.