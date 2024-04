– Våre medlemmer har et klart krav om ikke bare reallønnsvekst, men også å ta innpå våre kolleger i sammenlignbare bedrifter som har et lønnsnivå langt over NRK-journalistene, sier leder i forhandlingsutvalget Rolf Johansen i en pressemelding.

Årets oppgjør er et hovedoppgjør, som betyr at det forhandles både om penger og om tekstkrav.

Ifølge Medier24 er det flere fagforeninger som forhandler med NRK i disse dager, blant annet Delta og Norsk Tjenestemannslag.

For Norsk Journalistlag er det viktig å sikre god balanse mellom jobb og fritid i dette lønnsoppgjøret, forteller forhandlingslederen.

– Fordi det er både i våre medlemmers og også i NRKs interesse at man skjermer denne tidsperioden i så stor grad som mulig, sier Johansen.