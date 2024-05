Regjeringen styrker den statlige finansieringen av pilotutdanningen med 7,5 millioner kroner, opplyser UiT.

– Dagens nyhet viser at regjeringen ser verdien av en offentlig pilotutdanning i nord. Herfra får norske flyselskap piloter som er trent for å fly i arktisk vær og klima. Det vet vi er viktig for blant annet luftambulansen i Nord-Norge, sier rektor Dag Rune Olsen ved UiT Norges arktiske universitet.

Vårens opptak til pilotutdanninga har 248 søkere til 12 plasser. Etter nyheten om finansieringen kan universitetet nå gå videre med opptaket.