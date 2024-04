Rettssak: Barnehager har saksøkt kommuner

I dag starter rettssaken der 300 private barnehager har saksøkt 105 kommuner for det de mener er forskjellsbehandling. Private barnehager i FUS, Espira og Norlandia krever tilskudd for 2020.2022. De mener også at forskriften om tilskudd skal kjennes ugyldig. Rettssaken går i Oslo tingrett fram til 16. mai.

Kunnskapsministeren åpner hoppetaukonkurranse

Barn fra hele landet er påmeldt årets hoppetaukonkurranse, Hopp for hjertet. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) foretar den offisielle åpningen på vegne av Nasjonalforeningen for folkehelsen. Den finner sted på Madlavoll skole i Stavanger, hvor Nordtun selv har vært elev.

Streik på Heathrow

Betjeningen ved passkontrollen på Heathrow-flyplassen i London går ut i streik. Streiken pågår til 2. mai.

Rettssak mot Reichsbürger-medlemmer

I dag starter rettssaken mot ni av de mest prominente medlemmene av den tyske Reichsbürger-bevegelsen. I alt 27 personer er tiltalt for å ha planlagt statskupp i 2022. Rettssaken holdes i byen Stuttgart.

Ruud møter brite i Madrid

Det norske tennisesset Casper Ruud er i storform om dagen og skal i dag møte 29.-rangerte Cameron Norrie fra Storbritannia i tredje runde av Madrid Open. De to har møttes fire ganger før, og Snarøya-gutten har stukket av med seieren i tre av oppgjørene. Sist vant imidlertid briten.