– Det vi ser, er at det er spredt rundt i hele byen på skoler og barnehager, så det er overalt nå. Om det ikke er så stort, så er det i hvert fall helt klart en økning. Noen steder må vi jo si det er et utbrudd, sier smittevernoverlege Marit Voltersvik i Bergen kommune til NRK.

De definerer et utbrudd som at mer enn to i samme kohort eller gruppe er smittet. Det har ikke vært så mange tilfeller av kikhoste siden pandemien, men sykdommen er nå på vei tilbake, ifølge Voltersvik.

– Det er farlig for de aller minste, de som ikke er vaksinert ennå. Eller de som også delvis er vaksinert, og ikke har fullført vaksinen. Det er barn under to år vi er mest bekymret for, sier hun.