– Det forventes vesentlige forsinkelser. Varighet er for øyeblikket ukjent. Vi oppfordrer alle reisende til å forholde seg til den informasjon de får fra sitt flyselskap. Vi beklager ulempene dette medfører. Dette er all informasjon vi har for øyeblikket. Vi kommer tilbake med mer informasjon. skriver Avinor i en pressemelding.

Ved Oslo lufthavn lettet det siste flyet klokka 6, ifølge Avinors oversikt.

NTB snakket like etter klokka 6.30 med en passasjer på et fly som skulle reise fra Gardermoen til Zürich klokka 6.25, men der piloten opplyste at flykontrollen er nede over hele Sør-Norge, og at hele systemet er lammet.

Mens de venter på at flyet får lov til å ta av og sette kursen for Sveits, deles det ut mat og kaffe til passasjerene.

– Gjør som normalt

Avinor bekrefter overfor NTB at feilen skjedde litt før klokka 6.30.

– Nå er luftrommet stengt i hele Sør-Norge på grunn av utfordringer på Røyken. Vi gjør det vi kan for å finne feilen og få trafikken i gang igjen. Det er for tidlig å si når det vil skje, sier kommunikasjonssjef Cathrine Fuglesang Framholt i Avinor til NTB.

Hun ber passasjerene reise til flyplassene som vanlig.

– Gjør som normalt dersom man ikke får annen beskjed fra flyselskapet sitt, sier Framholt.

Framholt opplyser til Bergensavisen at det er to datasystemer på kontrollsentralen som ikke snakker sammen slik de skal. Dermed kan ikke flytrafikken i Sør-Norge kan styres ordentlig, og på grunn av sikkerheten må altså luftrommet stenges inntil videre.

Får trolig lande

Det var flere fly i luftrommet i Sør-Norge da nyheten kom fra Avinor. Disse flyene får trolig lande, sier operativ sjef Øystein Skaar ved Bergen lufthavn Flesland til avisen.

– Selv om luftrommet er stengt, vil disse trolig få lande som normalt, sier Skaar.

– Og så vil det ikke ta av flere fly før situasjonen er avklart, sier han.

På Oslo lufthavn landet to fly – ett fra Billund i Danmark og et annet fra Førde – klokka 7.10 torsdag morgen. En rekke fly skal etter planen lande den neste timen. Flere av disse har fått betydelig utsatt landingstid, ifølge flyplassens oversikt.

Holdes oppdatert

Norwegians pressevakt Silje Glorvigen forteller til VG at alle deres fly til og fra Oslo er berørt. Hun har ikke tall på hvor mange fly det er snakk om.

– Vi holder passasjerene våre oppdaterte på hva som skjer på tekstmelding, sier hun til avisen.

Avinor har ansvaret for 43 statlig eide lufthavner samt flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge.