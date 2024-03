Boten er på 454 millioner dollar, nær 4,9 milliarder kroner etter dagens kurs. Han fikk den for å ha blåst opp verdier i selskapet sitt for å sikre seg bedre betingelser hos banker og forsikringsselskaper – og for å ha redusert dem for å slippe skatt.

Ifølge Trumps advokater har ingen selskaper så langt villet stille garanti for at boten blir betalt. Trump har anket dommen, og advokatene forsøker nå å hindre delstaten New York i å ta beslag i Trumps eiendeler så lenge ankebehandlingen pågår.

En gjennomgang fra nyhetsbyrået Reuters viser at det er store sprik i anslagene på hvor mye Trump er god for.

Fredag hevdet Trump på Truth Social at han har «nesten 500 millioner dollar i kontanter». I april 2023 sa han i et rettsmøte at han hadde 400 millioner dollar på bok.

Eiendomsmogul

Hvis dette stemmer, er det en betydelig økning fra tidligere tall. I dokumentasjon som Trump sendte til retten i juni 2021, sto det at han var god for 293,8 millioner dollar i likvide midler.

Trump eier også en rekke hoteller, kontor- og boligbygg, golfbaner og tomter. New Yorks justisminister Letitia James har varslet beslag av eiendommene hans hvis boten ikke blir betalt i tide.

Et årsregnskap for 2021 viste at eiendommene hans var verdt 4,3 milliarder dollar, samtidig som han hadde 439,2 millioner dollar i lån. Ifølge årsregnskapet var hans netto formue på 4,5 milliarder dollar.

Golfbaner og bygg tilknyttet dem sto for 1,76 milliarder dollar av verdiene. Trump Tower i New York var bokført med en verdi på 524,7 millioner dollar. Ifølge kjennelsen i søksmålet var dette blant byggene som Trump hadde blåst opp verdien av. I 2015 skal verdien av eiendommen ha blitt overrapportert med 120 millioner dollar.

Innkasserer på Truth Social

Ekspresidentens eget sosiale medium, Truth Social, fikk grønt lys til å bli fusjonert med selskapet Digital World fredag. Det kan bety at Trump kan innkassere store aksjeverdier, som i dag er verdsatt til 3,6 milliarder dollar. Han kan ikke selge disse aksjene for å betale boten, fordi han må vente i minst seks måneder med å selge.

Trump kan imidlertid forsøke å sikre seg et lån basert på verdien til aksjene han eier i det nye selskapet. Ifølge analytikere vil imidlertid et lån være langt mindre enn aksjeverdien ettersom det knyttes stor risiko til det nye selskapet og verdiutviklingen videre.

At Trump er svært rik, er det liten tvil om. Men han motsetter seg å ha gjort noe galt, og hans advokater arbeider hardt for at han skal unngå å betale. Det er dermed flere momenter enn Trumps formue man må ta i betraktning for å vurdere utviklingen i saken.