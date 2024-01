Søgne kommune og Songdalen kommune ble tvangssammenslått med Kristiansand i 2020.

Etter at dagens regjering tok over, har de lovet at befolkningen i de tidligere kommunene skal få si sitt om saken – til store protester fra Kristiansand.

Dersom flertallet i én eller begge kommunene vil løsrive seg, blir storkommunen splittet opp.

Måling: Flertall for å bli værende

Folkeavstemningen skjer digitalt. Den åpner mandag klokka 9 og holdes åpen fram til 2. februar klokka 21.

Onsdag publiserte Fædrelandsvennen en meningsmåling som viste at 56 av de spurte i Søgne ville bli værende i Kristiansand, mens 37 prosent ville ut. I Songdalen ville 56 prosent bli værende, mens 33 prosent vil ut.

– Dette er en såpass klar tendens at jeg vil bli overrasket om det ikke blir resultatet i folkeavstemningen. Men en måling er likevel bare en måling og en folkeavstemning er noe annet, sa Thore Gaard Olaussen, faglig rådgiver i Respons Analyse til avisen.

Statsforvalteren i Agder har laget en oversikt over fordeler, ulemper og konsekvensene av en eventuell oppsplitting.

Der anslås det at det vil koste mellom 250 og 400 millioner kroner å dele Kristiansand i to eller tre kommuner. Regjeringen har sagt at de vil ta regningen.

Gamle fylker kom tilbake

Sammenslåingen av kommunene var del av Solberg-regjeringens kommune- og fylkesreform. Antall kommuner ble redusert fra 428 til 356 og antall fylker ble kuttet fra 19 til 11. 31 kommuner ble slått sammen med tvang.

1. januar i år gjorde fylkene Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark, Troms og Finnmark comeback etter at tvangssammenslåingen ble opphevet. Så langt har kun én tvangssammenslått kommune delt seg, nemlig Ålesund og Haram.

Regjeringen har satt av 795 millioner kroner til oppdelingen, men disse kostnadene inkluderer ikke eventuell oppsplitting av Søgne og Songdalen.