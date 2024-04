– Saken har vært ekstremt belastende for henne. Ikke bare det som skjedde, men i like stor grad deling i sosiale medium i ettertid, sier jentas bistandsadvokat, Curt Andre Leier, til NRK.

Saken skal behandles i Møre og Romsdal tingrett, og retten har satt av sju rettsdager til saken.

Tiltalen beskriver hvordan en guttegjeng fikk jenta til å bli kraftig beruset, og at noen av dem deretter forgrep seg på henne. Ifølge tiltalen ble bilder og filmer av overgrepet delt med andre i etterkant. Det var tips om disse bildene som satte politiet på sporet av saken i slutten av juli i fjor.

Kort etter ble fem personer siktet for seksuell omgang med et barn under 14 år. De tre yngste slipper tiltale. Sakene deres er henlagt siden alle tre var under den kriminelle lavalder.

Grov voldtekt av barn under 14 år har en øvre strafferamme på 21 års fengsel. Mindreårige kan ikke straffes med mer enn 15 års fengsel.