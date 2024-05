– En mann i 40-årene er pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Han møtte selv opp hos politiet, sier operasjonsleder Roy Langengen i Oslo politidistrikt.

Politiet skal forsøke å avhøre den siktede mannen i kveld eller fredag.

Mannen i 50-årene, som ble knivstukket ved Vår frelsers gravlund i Oslo onsdag kveld, er alvorlig, men ikke livstruende skadd, ifølge politiet.

Mannen ble innlagt på sykehus etter å ha blitt knivstukket inne på gravlunden i 21-tiden onsdag kveld. Han var bevisst da han ble hentet av ambulansen.

– Vi har inntrykk av at det ikke er et rent tilfeldig angrep, og at de to har møttes i forkant. Men hva som utløste voldshendelsen, har vi ikke sikre svar på ennå, sa krimleder Morten Karlhagen i Oslo-politiet til NTB torsdag morgen.