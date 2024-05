– Det var veldig dumt av meg, og jeg burde ikke ha sagt det. Videoen er sletta, sier hun til NRK lørdag.

– Jeg mener det oppriktig, at det er mye vekt i ordet «terror». Jeg burde tenkte meg bedre om før jeg brukte det ordet, sier hun videre.

Kaur sier til kanalen at hun forstår at hun har brutt en tillit flere i Rødt hadde til henne, og som hun håper hun kan gjenvinne.

«Avsporing»

Beklagelsen kommer etter at Kaur fredag publiserte et Tiktok-innlegg hvor hun blant annet stemplet Jonas Gahr Støre, Jens Stoltenberg og oljefondssjef Nicolai Tangen som terrorister. I innlegget nevner hun også Israels statsminister Benjamin Netanyahu og USAs president Joe Biden.

I ettertid trakk Kaur betegnelsen om Støre, men opprettholdt den for Stoltenberg og Tangen. I et innlegg på Facebook lørdag formiddag beklaget Kaur at hun kalte noen terrorist.

– Det ble en avsporing å kalle noen terrorist, og ved å gjøre det bagatelliserte jeg de overlevende og pårørendes opplevelser. Det beklager jeg for, vit at det var absolutt ikke hensikten, skriver Kaur.

Hun skriver imidlertid at hun mener det er nødvendig å kritisere Støre-regjeringen «når de forholder seg passive til et pågående folkemord.»

Kritikk fra partikolleger

Rødts Mímir Kristjánsson slo lørdag kraftig ned på Kaurs beskrivelse av Jonas Gahr Støre som terrorist og skrev på sin egen Facebook-side at han var både flau og sint. Stortingsrepresentant Sofie Marhaug ga også uttrykk for at Kaur bommet stygt med sitt utspill i sosiale medier.

I tillegg har den tidligere lederen for Rød Ungdom, Alberte Brekkhus, valgt å melde seg ut av ungdomspartiet etter utsagnene.

– I dag meldte jeg meg med tungt hjerte ut av organisasjonen jeg vokste opp i, skrev Brekkhus på sin åpne Facebook-side fredag kveld.

Landsstyremedlem Pål Berby gikk ut før videoen ble slettet lørdag og mente at pengestøtten til ungdomspartiet må revurderes etter lederens utsagn.

– I og med at det ikke har kommet en beklagelse, og den ikke er trukket. Da mener jeg det er så langt fra de verdiene og den moralen vi står for i Rødt, at det er absolutt grunn til å se på den støtten vi gir til Rød Ungdom, sier Berby til NRK.