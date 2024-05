– Våre funn gjenspeiler en internasjonal trend, der opptrapping av den israelsk-palestinske konflikten følges av økt antisemittisme. Vi mener at dette også er den viktigste faktoren bak resultatene, der mange års nedgang i utbredelse av antisemittisme i Norge nå er snudd, sier direktør Jan Heiret ved HL-senteret i en pressemelding.

HL-senteret (Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter) har utført holdningsundersøkelser som måler nordmenns holdninger til muslimer og jøder siden 2011.

I januar og februar i år var hensikten å undersøke om holdninger har endret seg etter utbruddet av krigen mellom Israel og Hamas.

Relativt lavt nivå

Blant de spurte svarer 11,5 prosent at de støtter flere av de stereotypiske forestillingene som inngår i kartleggingen.

For eksempel svarer 21 prosent at de mener at påstanden «jøder ser på seg selv som bedre enn andre» stemmer helt eller nokså godt. 17 prosent støtter at «jøder er blitt rike på andres bekostning», og 12 prosent mener «jøder har selv mye av skylden for at de er blitt forfulgt». Dette er likevel relativt lavt.

– Norge er fortsatt blant landene med relativt liten utbredelse av tradisjonelle antisemittiske holdninger, omtrent på nivå med andre land i Nordvest-Europa, sier Heiret.

Kritisk til Israels politikk

Til sammenligning har 31 prosent av de spurte i 2024 utpregede fordommer mot muslimer. Det er omtrent den samme andelen som i 2022.

Noen av påstandene med mest støtte er «muslimer har selv mye av skylden for økende muslimhets» (45 prosent) og «muslimer er mer voldelige enn andre» (økning fra 26 til 33 prosent).

– Resultatene tyder på at holdninger til muslimer i mindre grad påvirkes av situasjonen i Midtøsten, sier Heiret.

Sammenlignet med holdningsundersøkelsene fra 2017 og 2022 har flere fått et kritisk syn på Israels politikk. Støtten til palestinerne som part i konflikten er nå tre ganger så høy som støtten til Israel.

Kommunalministeren: Leit å høre

Kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp), som har ansvar for landets urfolk og nasjonale minoriteter, sier at regjeringen ser seriøst på problemet.

– Det er leit å høre at antisemittismen øker i Norge etter flere år med nedgang. Det er noe vi som regjering tar på største alvor, og som vi som samfunn må stå sammen for å motvirke, sier han i en kommentar til NTB.

Sande understreker at det er viktig at det legges ned en felles innsats.

– Det er tydelig at vi som nasjon fremdeles må jobbe hver dag med å motvirke både antisemittisme og negative holdninger til muslimer.