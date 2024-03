Tveit mener det er blitt økende antisemittisme i Norge etter at krigen i Gaza brøt ut i oktober i fjor.

– De dramatiske hendelsene 7. oktober i fjor var svært traumatiserende for jøder i Israel, som ble minnet om pogromene og holocaust. Sjokket og traumene påvirker jøder over hele verden, også i Norge, sier Tveit.

Tveit påpeker at alle har et ansvar for aktivt å motarbeide antisemittisme på ulike måter.

Etter påske skal det komme en rapport fra et faglig utvalg som har gjennomgått temaet «Den norske kirke i møte med jøder og jødedom».