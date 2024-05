– Da hovedforhandlingene begynte, var det 244 som hadde fått oppnevnt bistandsadvokat, og det er økt til 308 nå, som alle sammen fremmer krav på oppreisning. Jeg representerer 220 av de 308, sier koordinerende bistandsadvokat Christian Lundin til NRK.

Rettssaken mot Zaniar Matapour er nå inne i sin åttende uke. To menn ble drept og ni andre skuddskadd i løpet av den korte tiden som gikk fra Matapour trakk opp to våpen og begynte å skyte til han ble lagt i bakken av sivile.

Aktoratet mener skytingen var et terrorangrep mot homofile og det skeive miljøet som natt til 25. juni 2022 var ute på byen og feiret pride.

Lundin forteller til NRK at han senest i forrige ble kontaktet av flere som ønsket å bli representert i rettssaken, og fremmet krav på deres vegne. Flere uttrykker overfor bistandsadvokatene i saken at de ikke har fått beskjed om at de har krav på bistandsadvokat inn mot rettssaken.

– Det er svært beklagelig at det har kommet til så mange så sent i saken. Dette var noe vi tok opp veldig tidlig med politiet, at man må kartlegge alle sammen og orientere dem om deres rettigheter, og få oppnevnt en bistandsadvokat for dem, slik at de kan ivareta sine interesser, sier Lundin.