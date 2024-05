Mannen ble pågrepet torsdag 2. mai, men ble løslatt samme dag etter å ha forklart seg til politiet, skriver Oslo politidistrikt i en pressemelding.

Politiet mottok melding om skytingen ved Lia barnehage klokken 21.16 den 22. april. Den 18 år gamle gutten som ble skutt ble innledningsvis betegnet som alvorlig skadd, og politiet opplyste at han fikk livreddende førstehjelp på stedet.

Senere ble det klart at han kun var lettere skadd. Han har ikke ønsket å forklare seg til politiet.

– Hypotesen om at fornærmede ble skutt ved et uhell er styrket etter siktedes forklaring og ved tekniske spor i saken. Saken er kodet om til grovt ulovlig bevæpning med skytevåpen på offentlig sted og uforsiktig omgang med skytevåpen, skriver Oslo politidistrikt.

Politiet skriver at de ser svært alvorlig på at ungdommer får tak i skytevåpen med stort skadepotensial, og at de har våpen med seg ut i offentligheten.

– Det pågår fortsatt etterforskning i saken. Det er foreløpig ikke gjort våpenbeslag, skriver de.