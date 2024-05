Fosterhjemskrisen består i at det ikke finnes nok fosterhjem. Undersøkelsen viser ar over to hundre barn står i kø i påvente av et nytt trygt hjem, og kun 25 prosent av dagens fosterforeldre vil påta seg oppdraget på nytt.

– Fosterhjemsundersøkelsen viser at hvis ikke systemet rundt fosterhjemmene bedres betraktelig, vil vi ikke løse fosterhjemskrisen. Nå raser grunnmuren i barnevernet, advarer generalsekretær Tone Granaas i Norsk Fosterhjemsforening i en pressemelding.

Hun påpeker at undersøkelsen også viser at fosterforeldre synes det er meningsfylt å hjelpe barn og unge, og at de ikke forventer «en dans på roser». Likevel mener mange at systemet rundt barna og fosterhjemmene fungerer såpass dårlig at det blir for belastende for dem å stå i oppdraget.