De årlige rundene med tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) gir oljeselskapene mulighet til å få tilgang til attraktivt areal i de modne områdene på norsk sokkel, heter det i pressemeldingen fra departementet.

– Vi trenger videre leting for å gjøre nye funn som igjen legger til rette for investeringer for å opprettholde produksjon. Det er viktig for å trygge arbeidsplasser, inntekter til fellesskapet og Europas energisikkerhet, sier energiminister Terje Aasland (Ap).

TFO er en årlig konsesjonsrunde som omfatter de såkalt modne leteområdene på norsk kontinentalsokkel. Etter over 50 år med letevirksomhet gjelder dette nå størstedelen av det arealet som er åpnet og tilgjengelig på norsk kontinentalsokkel.

I årets runde er TFO-området utvidet med hele eller deler av 37 blokker – tre blokker nordvest i Norskehavet og 34 blokker øst i Barentshavet.

– Ingen tegn til endring

Naturvernforbundet mener høringsprosessen har vært et spill for galleriet, og at Energidepartementet nekter å ta hensyn til klimaet og naturkrisen.

Leder Truls Gulowsen peker på at klimatoppmøtet i Dubai konkluderte med at vi skal bort fra olje og gass.

– Klimautvalget 2050 er tydelig på letestans og en plan for utfasing for at vi skal greie å nå klimamålene. Likevel viser regjeringen ingen tegn til å endre retning i letepolitikken, sier Gulowsen.

Flere av høringsuttalelsene handlet om klimahensyn, ifølge departementet. De viser til at slike uttalelser faller utenfor høringens mandat og derfor er tatt «til orientering».

– Norsk klimapolitikk bygger på prinsippet i det FN-ledede klimasamarbeidet, inkludert Parisavtalen, heter det videre.

– Ikke for bratt nedgang

Fagsjef juss og areal Marita Bjelland Botne i Offshore Norge sier at produksjonen på norsk sokkel vil bli mindre fremover.

– For at nedgangen ikke skal bli for bratt, er det behov for å lete etter olje og gass. Da er det viktig at attraktivt areal blir gjort tilgjengelig, slik det blir gjort i dag. Dette er med på å kunne sikre Europa viktig energi, sier hun til NTB.

Søknadsfristen for selskapene er tirsdag 3. september. Planene er deretter at tildelingen av nye utvinningstillatelser skjer i begynnelsen av 2025.