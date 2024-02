– HENT AS og Kranor AS har status som mistenkt i saken. For Kranor AS er saken henlagt som intet straffbart forhold bevist. For HENT AS er saken henlagt og overført til Arbeidstilsynet for behandling i forvaltningssporet og vurdering av overtredelsesgebyr, heter det i en pressemelding fra Trøndelag statsadvokatembeter.