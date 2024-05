Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har talt opp 281.000 bytter i 2023, skriver Aftenposten.

Det betyr at 10 prosent av husholdningene byttet strømleverandør i fjor – dersom alle som byttet gjorde det én gang. Det er mer enn en halvering i antallet som bytter sammenlignet med gjennomsnittet de foregående fire årene.

Seksjonssjef Torfinn Jonassen i NVE peker på tre endringer som kan ha påvirket situasjonen. Det ene er at prisene i fjor var noe lavere enn de foregående par årene.

Også det at strømstøtten er endret fra å basere seg på gjennomsnittlige priser per måned til støtte time for time, og at det nå stilles strengere krav til å rapportere avtaler til strompris.no, spiller inn, mener Jonassen.

– Det kan ha ført til at strømleverandørene nå har mer oversiktlige kontrakter og færre såkalte lokketilbud. Dermed slipper kundene å bytte bort fra tilbud som automatisk blir dyre etter at tilbudsperioden er over, sier seksjonssjefen.