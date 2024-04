Jordskjelv på Vestlandet

I natt var det et jordskjelv med styrke 3,3. Det er lokalisert til Mjølfjell, som er øst i Raundalen i Voss kommune i Vestland fylke. Det er ingen grunn til å være engstelig, opplyser Berit Marie Storheim, senioringeniør ved Institutt for geovitenskap, til NTB.

– Vi venter ingen skade på bygg eller infrastruktur, sier hun. Instituttet fikk melding om skjelvet klokka 4.22.

Brannmannskaper passet på terrengbrann i Kinn

Brannmannskaper har gjennom natten vært i Refvik i Kinn i Vestland for å forsikre seg om at en terrengbrann ikke spredde seg. Brannen ble meldt ved 19.30-tiden i går.

På kvelden var brannen slått ned på sørsiden mot område Leite, mens det fortsatt brant i fjellsiden mot Refvika. Da hadde også et skogbrannhelikopter deltatt i slukningsarbeidet.

Bil utbrent etter utforkjøring i Melhus

En bilfører er lettere skadd etter at han kjørte ut av veien og inn i en fjellvegg i Melhus i Trøndelag. Bilen, som begynte å brenne etter ulykken, er utbrent.

Politiet opplyser at det var bilføreren selv som ringte til nødetatene. Vedkommende kom seg selv ut av bilen før den startet å brenne.

Rapport: Oljefondet oppnår ikke sine klimamål

Oljefondet mislykkes i å nå sine klimamål fordi det ikke støtter aksjonærforslag om at oljeselskap skal kutte sine utslipp, ifølge en Fremtiden i våre hender-rapport.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters tar rapporten blant annet for seg stemmegivningen til Statens pensjonsfond utland – oftest omtalt som oljefondet – ved 16 klimaresolusjoner i store oljeselskaper. Fondet støttet sju av forslagene, ifølge gjennomgangen, mens organisasjonen mener fondet støttet «klimaskadelige» strategier i de siste ni tilfellene.

Helsepersonell: 13 palestinere drept

Minst 13 palestinere er drept i israelske luftangrep mot Rafah på Gazastripen, og mange er skadd, ifølge helsepersonell. Kildene opplyser i natt at det ble gjennomført luftangrep mot tre boliger i byen.

Hamas-medier oppgir dødstallet til å være 15, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

USAs utenriksminister til Israel og Jordan

Natt til mandag norsk tid ble det kjent at USAs utenriksminister Antony Blinken skal besøke både Israel og Jordan. Det skjer på en tur som varer til onsdag. Detaljene for besøkene er ikke kjent.

Besøkene ble bekreftet under en mellomlanding for Blinkens fly i Irland, på vei til et besøk til Saudi-Arabia.

USA: Har håndtert fem droner over Rødehavet

Det amerikanske militæret opplyser at det har håndtert fem droner over Rødehavet. De opplyser ikke om hvorvidt dronene ble ødelagt. I en uttalelse i natt norsk tid opplyser militæret at dronene «utgjorde en umiddelbar fare for USA, koalisjonen og handelstrafikken i området».

Siden november har houthimilitsen i Jemen utført en rekke angrep mot skip i Rødehavet. De sier de gjør det i solidaritet med palestinerne som kjemper mot Israel på Gazastripen.

Swifts nye album rett til topps

Aldri før har et album blitt strømmet så mye på ei uke som Taylor Swifts «The Tortured Poets Department». Utgivelsen gikk rett til topps på Billboard-lista.

I uka fram til og med 25. april ble det solgt 2,61 millioner såkalte albumekvivalenter. Av dette var 1,91 millioner tradisjonelt albumsalg, inkludert digitale nedlastinger, CD-er, kassetter og hele 859.000 vinylplater. Dette er det høyeste antall vinylkopier av et album som er solgt på ei uke i moderne tid, opplyser Billboard.