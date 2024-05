Onsdag skrev Universitas at studenter ved flere norske universiteter planlegger støtteaksjoner i lys av de propalestinske demonstrasjonene ved amerikanske universiteter.

Onsdag hadde rundt 30 studenter slått opp telt utenfor Universitetet i Oslo (UiO), melder NRK.

– Vi har aktivt prøvd å få til en akademisk boikott på alle slags måter, og nå har vi nådd det punktet hvor vi føler at en teltleir, som i USA, er løsningen, sier Jihad Al-Mahdi, medlem av Studenter for Palestina.

Studentene har planlagt å telte utenfor universitetet i to uker, men sier de ikke vil pakke sammen soveposene før kravene deres er møtt.

De siste ukene har over 1000 demonstranter blitt pågrepet ved studiesteder i USA. Flere steder har det vært voldelige sammenstøt mellom studenter og politi.

– Studentene er virkelig på en samarbeidslinje, og det er vi glad for. Så vi er veldig fornøyd med at vi får en fredelig demonstrasjon her, sier rektor Svein Stølen om situasjonen ved UiO.