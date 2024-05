Det opplyser politiet onsdag etter å ha mottatt svar på de toksikologiske prøvene som ble tatt i forbindelse med obduksjonene.

Som tidligere uttalt tyder funn på åstedet at de døde sov da de ble drept, sier politiadvokat Ann Iren Svane Mathiassen i Sørøst politidistrikt i en pressemelding.

Politiet skriver videre at én av de drepte sov med ørepropper, og at det kan være en av forklaringene til at vedkommende ikke våknet av skudd. I tillegg sov en av de drepte i én etasje og de to andre sov i etasjen under.

Det var på kvelden lørdag 23. mars at fire mennesker ble funnet døde i en enebolig på Torpo i Ål i Hallingdal. De fire var en hel familie: Ingunn Slaatten (53), Sander Slaatten (22) og Signe Slaatten (18) ble skutt og drept. I huset fant politiet også familiefaren Arne Slaatten (59), som politiet tror drepte familien sin før han deretter tok sitt eget liv.

Fordi han tok sitt eget liv etter drapene, blir det ikke reist tiltale mot ham.

I forrige uke sa politiet at etterforskningen av drapssaken snart er ferdigstilt, og at det dermed snart kan gi etterlatte svar. Mathiassen sa at politiet begynner å få en formening om hva som skjedde forut for drapene.