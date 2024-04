Omsetningen for detaljhandelen økte med 3,2 prosent i 2023. Dersom man tar vekk detaljhandel med drivstoff, steg omsetningen med 4,2 prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Økningen kan ha sammenheng med den kraftige prisveksten i 2023. Kjerneinflasjonen økte med 6,2 prosent fra 2022 til 2023.

– Det er viktig å påpeke at selv om omsetningen for detaljhandel steg i 2023, førte også året med seg økte kostnader. Historisk svak kronekurs, høye renter og økte leiepriser har sørget for et økt kostnadsnivå som påvirker profitten i detaljhandel, sier rådgiver Jonas Eid Lauveng i SSB.

Økte matvarepriser

Matvarebutikkene utgjør en betydelig del av omsetningen i detaljhandel, 39,5 prosent. Matvareprisene økte med 10 prosent i fjor. Dette kan også være en av årsakene til den økte omsetningen.

Bensinstasjonene omsatte for 59,5 milliarder kroner i 2023, noe som er en nedgang på 4,7 prosent fra året før. Drivstoffprisene holdt seg imidlertid relativt stabile mellom 2022 og 2023.

– En årsak til nedgangen kan være den voksende andelen elbiler i den totale personbilparken, skriver SSB.

Elbiler utgjør i dag 24 prosent av alle personbiler i Norge, ifølge SSBs tall.

Nedgang i bilsalget

Omsetningen for handel med motorvogner falt 6,8 prosent fra 2022. I 2023 var det et kraftig fall i antall nyregistrerte personbiler – ned 27,2 prosent mot året før.

– 2022 var et rekordår for omsetningen av motorvogner, noe som kan skyldes innføringen av moms for elbiler fra 1. januar 2023. I 2023 ser vi en nedgang, men omsetningen for handel med motorvogner er omtrent på samme nivå som i 2020 og 2021, sier Lauveng.