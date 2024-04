Landevaag blir fra 1. juni ny konserndirektør for de store lufthavnene og tar i tillegg over rollen som lufthavndirektør for Oslo lufthavn.

Karianne Helland Strand tar over hans nåværende rolle som konserndirektør for bærekraft, konsept- og infrastrukturutvikling.

– Vi startet en bred prosess hvor vi vurderte interne og eksterne kandidater. Ganske raskt konkluderte vi med at vi har svært gode interne kandidater som vi ønsket å gå videre med. Jeg er svært fornøyd med at vi denne gangen både flytter kompetanse på tvers i Avinor og legger til rette for internt opprykk, sier Avinor-sjef Abraham Foss.