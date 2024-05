– Det er åpne, synlige flammer og brenner godt her, sier vaktkommandør Trond Landaas hos 110-sentralen i Vest til NTB.

Politiet meldte først om brannen like før klokken 16 mandag.

Operasjonsleder Helge Blindheim i Vest politidistrikt sier til Bergensavisen at det skal være et bygg hvor det pågår avfallssortering.

– I starten ble det opprettet en sikkerhetssone på 300 meter. Denne ble etter hvert snevret inn til 100 meter. Ingen nabohus er blitt evakuert, men de har fått beskjed om å lukke vinduene og være innendørs, opplyser han.

Han sier videre at to personer får legetilsyn etter at de muligens pustet inn svart røyk. Personene omtales som våkne og bevisste.

Vaktkommandør Landaas fortalte i 16.15-tiden at brannvesenet er på stedet og gjør seg klar til slukking.

– Det skal ikke være gass eller andre stoffer med eksplosjonsfare der inne, forklarer Landaas.