De tiltalte er fire menn og én kvinne mellom 26 og 46 år. Tre av mennene erkjenner ikke straffskyld, mens én, en mann på 26 år, erkjenner delvis straffskyld. Kvinnen har ikke tatt stilling til straffskyld og stiller spørsmål ved sin egen påståtte rolle.

– Mannen trodde det var hasj han skulle hente. Ikke kokain, sier advokat Øystein Storrvik, som forsvarer 26-åringen, til Nettavisen.

Politiet, Tollvesenet og Kystvakten gikk natt til 13. april i fjor til aksjon mot et kjøretøy i tilknytning med et skip som kom seilende fra Brasil til Husnes. I bagasjerommet ble det funnet 150 kilo kokain.

Beslaget er det største som er gjort på Vestlandet noensinne – og et av flere større kokainbeslag i Norge i 2023.

De fem er blant annet tiltalt etter straffelovens paragraf 79c, også kalt «mafiaparagrafen». Påtalemyndigheten mener det er snakk om et organisert nettverk fra Albania.

– Paragraf 79c er brukt her fordi det gjelder et organisert, kriminelt nettverk, i dette tilfellet et albansk nettverk. Kravet i denne lovbestemmelsen er at det skal være minst tre personer, og her er det fem, sier aktor i saken, statsadvokat Benedicte Hordnes.

Opprinnelig var seks personer siktet, men den sjette personen, som var en mann i 40-årene, døde i fengsel. Saken mot ham er derfor henlagt.

Det er satt av ti dager til saken i Hordaland tingrett.