– Vi fiskere har fått veldig god tid til å aksjonere, nå som vi ikke får fiske mer, advarer fisker Jon-Atle Bjørnø overfor NRK.

Hans fiskebåt og 14 andre sperret onsdag inne Havila Kystrutens skip i en demonstrasjon i Øksfjord.

Bakgrunnen for demonstrasjonen er at Stortinget tirsdag ettermiddag vedtok kvotemeldingen, som bestemmer blant annet hvilke båter som får lov til å fiske, samt hva, når og hvor de får fiske.

– Vi stoler ikke på at dette skal avgjøres fra Oslo hvert år. Vi ber derfor om klartekst i kvotemeldingen – hva det innebærer at den skal prioriteres, sier fiskeren videre.

Kommunikasjons- og markedsdirektør Lasse A. Vangstein i Havila er om bord i skipet som ble sperret inne. Han sier de har forståelse for fiskernes situasjon.

– Vi har full respekt for at de har behov for å ytre sin misnøye. Vi aksepterer aksjonsformen fordi det er blitt gjort i sømmelige former, og vi har vært i dialog med både lokalt havnevesen og aksjonistene, sier Vangstein til NTB.

Også tirsdag aksjonerte fiskerne ved å sperre skipet i havnen i Vardø, noe som førte til en forsinkelse på en drøy halvtime, og dagens aksjon ga en tilsvarende forsinkelse.

– Det er ok og noe vi lever godt med. Vi tar igjen forsinkelsene, sier han.